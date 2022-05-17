證交所統計，上市公司今年第一季營收9.26兆元，較去（110）年第1季成長1.19兆元，增幅14.74％；第一季稅前淨利1.182兆元，較去年同期成長2,521億元，增幅27.11％。

證交所表示，本國上市公司及第一上市公司（不含金融控股公司14家、台開、互億2家未申報，以及康控-KY、全友2家業經主管機關核准延期公告申報）第一季財務報告分別計871家及75家，已於5月16日完成公告申報。

本國上市公司第一季營收9.03兆元，較去年第一季成長1.16兆元，增幅14.78％；第一季稅前淨利1.148兆元，較去年第一季成長2,416億元，增幅26.64％。

另外，第一上市公司（KY股）第一季營業收入2,292億元，較去年第1季成長266億元，增幅13.13％；第一季稅前淨利335億元，較去年第一季成長105億元，增幅更高達45.65％。

證交所分析，第一季獲利成長產業主要為航運業、半導體業及電子零組件業。航運業因塞港緩解略慢，支撐運價維持高檔，致獲利創高；半導體業受惠5G應用、高階運算及車用電子等需求持續成長，大幅推升獲利；電子零組件業則因伺服器及車用電子等終端需求仍熱絡，帶動獲利成長。

第一上市公司主要是來自融資服務、航運、電子零組件及建材營造等產業之業務需求成長，推升整體第一上市公司獲利續創佳績。

獲利衰退產業主要為光電業、塑膠工業及金融保險業。光電業主因通膨及烏俄戰爭使終端需求轉趨保守，客戶拉貨動能趨緩，致獲利衰退；塑膠工業則因同業新產能投放、通膨干擾及原物料價格上漲而侵蝕產品利基，進而壓縮獲利表現；金融保險業則受美國聯準會升息及烏俄戰爭等致全球金融市場震盪，相關投資部位停損或認列減損、評價損失，致獲利不如預期。