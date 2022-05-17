機構群聚事件報告。（台東縣府提供／蔡旻妤台東傳真）

校園疫情資訊。（台東縣府提供／蔡旻妤台東傳真）

確診者分流收治情形。（台東縣府提供／蔡旻妤台東傳真）

嬰幼兒、兒童就醫Q＆A。（台東縣府提供／蔡旻妤台東傳真）

兒童就醫綠色通道。（台東縣府提供／蔡旻妤台東傳真）

5／17起確診者同住家人以篩代隔。（台東縣府提供／蔡旻妤台東傳真）

疫情資訊。（台東縣府提供／蔡旻妤台東傳真）

口服藥開立流程。（台東縣府提供／蔡旻妤台東傳真）

調整確診病例輕重症分流收治原則。（台東縣府提供／蔡旻妤台東傳真）

疫情相關詐騙資訊。（台東縣府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣17日新增405名確診者，其中某矯正機關出現5名確診者均為員工，收容人未感染；另外，台東縣衛生局指出，近日有民眾冒名衛生局網址販售防疫卡，呼籲民眾勿上當。

台東縣衛生局長黃明恩舉行台東防疫線上記者會時說明，台東今日新增405名確診者，338名民眾戶籍或居住地分在台東、67名為外縣市醫院通報。從疫調結果初步推論，年齡介於0至99歲。現累計4447確診；接觸者現管人數2484名。校園今日新增確診130生、11師，累計共824生、88師。

台東目前有7間人口密集機構發生群聚，包括台東馬偕醫院、5間養護機構、身障機構1間，以及今日新增矯正機關，其中養護機構及台東馬偕醫院疫情趨緩。

台東縣某矯正機關今日有5名確診個案、皆為員工，縣府相關單位皆已告知單位落實分艙分流、人員健康管理及手部清潔，及相關接觸者定期採檢，如快篩陽性個案立刻安排醫療院所評估針對有中重症風險個案盡早提供抗病毒藥物。

黃明恩表示，近日發現有以台東縣衛生局名義給予網址或語音連結，要求購買防疫卡的不實訊息及電話，此均屬詐騙的行為與訊息，若民眾接到有疑慮的電話或訊息，請先多方查證。