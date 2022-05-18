北市一名李姓男子去年5月因新冠肺炎確診死亡，遺體從醫院被送往殯儀館後，遭殯葬業者萬德福生命事業迅速火化。家屬不滿萬德福未經同意擅自火化遺體，讓他們抱憾終身，提告求償精神慰撫金100萬元。台北地院認為當時疫情嚴峻，萬德福是依中央流行疫情指揮中心規定將遺體盡速火化，判決李男家屬敗訴。可上訴。

李男是在2021年5月31日晚間9時許，因新冠肺炎確診，合併急性呼吸衰竭及腎衰竭死亡，家屬經人介紹萬德福代為處理後事，要求萬德福須待家屬前往殯儀館，對遺體拜別、招魂及誦經後，才能火化遺體，但萬德福當晚11時許將遺體從負壓隔離病房移至殯儀館，並於火化申請書上代簽家屬姓名直接火化、撿骨並裝進骨灰罈。

北院查出，當時中央流行疫情指揮中心已將全國提升至第三級防疫警戒，並公告「醫療機構因應COVID-19感染管制措施指引」，北市殯葬處依該指引處理屍體一節，要求下轄殯儀館及配合的殯葬業者將遺體「確診新冠肺炎之亡者應予儘速火化或深埋」，因此萬德福所為縱使讓家屬無法諒解，也是依法行事，判決家屬敗訴。