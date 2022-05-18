遭批高高在上、槓雙北爭衛福部長？ 王必勝：我都用誠懇態度說話

衛福部醫福會執行長王必勝日前因規劃部立台北醫院篩檢站，成功讓排隊民眾減少，被外界大讚規劃有功，此外他還因雙北叫不動地區醫院一說槓上新北市長侯友宜與台北市長柯文哲，被指出急於建功是為爭取衛福部長大位。王必勝今天謙稱，設置篩檢站屬於份內工作，沒有什麼功，至於衛福部長大位，自己則從來沒有在想。

王必勝表示，規劃設置篩檢站屬於份內工作，我想這沒有什麼功，因為是很多人一起完成，大家都是得到任務後，盡量去規劃，讓他可以實施，並讓民眾可有效利用。

至於侯友宜批評高高在上，王必勝也回應，強調自己從來都是用最誠懇的態度說話，若讓人有這樣的感覺，我會深自檢討；對於有意爭取衛福部長一說，他強調目前就是在自己位置上把工作做好，從來沒有在想未來的事。

不過衛福部長陳時中對這位子弟兵仍然大讚，表示王必勝身為醫福會執行長，也就是所有醫院的執行長，且他也身為公立醫院協會的理事長，因此相關聯繫也比較好，運作起來較為順暢，雖然平常也會參與政策規劃，但每當有重要任務時，還是會到第一線工作。

外傳總統蔡英文擬於7月提名參選台北市長，陳時中今天則未多加回應，低調表示選舉的事「現在先不談」，但從陳的言談之中可看出，一旦陳時中參選台北市長，王必勝將是陳時中認定的接班人選。