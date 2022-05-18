國內今新增8萬5310例本土個案，創下新高，其中中南部疫情持續升溫，高雄市已逼近7千例。衛福部長陳時中今天表示，疫情發展仍然沒有到頂，且每個時段的數字也都不同，台灣是一日生活圈，因此各地方的疫情應不會差太遠，沒有所謂轉移到中南部的問題，也不會出現黃金交叉。

陳時中表示，大家可以看看全世界其他國家，疫情發展上各有圖形上的不同，且每一天的疫情都不一樣，例如今天從6萬5千例成長到8萬5千例，大約是成長30％，但這個月初也有單日成長30％過，顯示疫情仍然有高高低低的情形。

陳時中指出，疫情數字取決於申報順序、採檢人數的多寡，都會有一些影響，但整體方向與幅度不會改變，目前還是認為5萬5千沒有到發展頂端，仍然在持續發展中，至於外界指出的疫情轉往中南部發展，他說台灣就是一日生活圈，只要大家的身體狀況差不多，疫苗施打差不多，社會管制差不多，應該都不會差很遠，沒有所謂轉往中南部，或與北部黃金交叉的問題。

醫療應變組副組長羅一鈞表示，前天國內採檢量創新高，總計11萬2915件，採檢一直在持續增加，陽性率是百分之66.7，和先前差不多，沒有特別觀察到攀升的情形。總檢測數有增加的原因，一方面是因為在北部開設大型採檢站，另是中南部疫情也在上升中，今天北部、中南部個案也有增加，疫情還在上升階段，還是要注意未來一周將進入高峰。