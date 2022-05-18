前立委陳學聖。（本報資料照）

國民黨中常會今（18）日徵召智庫副董事長張善政選年底桃園市長，黨主席朱立倫致詞時表示，張的行政資歷與產業經驗是桃園所需，是國民黨負責向桃園市民推薦最優秀、最好，能讓桃園未來更好的好市長候選人。對此，前國民黨桃園立委陳學聖認為，這是局好棋！為了桃園更好的未來，他投張善政一票！

陳學聖在臉書表示，2018年，陳選桃園市長時，特別去拜訪張善政，請張擔任政策白皮書總顧問，張一口答應，相談間，才知道張曾在桃園宏碁電腦渴望園區服務過10多年，對桃園高科技產業瞭若指掌。

張善政卸任公職後，仍有多次在桃園相見，包括任台哥大基金會董事長時，關懷偏鄉、弱勢孩子的科技教育，就在平鎮和受資助的孩子相見歡。之後，2020總統大選，和桃園產業界座談，大家對張善政掌握產業界的動態如此深入，都相當讚佩。

陳學聖認為，桃園是國門之都，傳產、高科技產業在台灣有舉足輕重角色，這幾年桃園力推的航空城、鐵路地下化、捷運路網、亞洲矽谷等正在起步，需要有高度、有能力，會作事的市長來領導桃園的轉型。張善政土木出身，熟悉高科技，政治歷練完整，我覺得此時此刻，值得桃園鄉親的支持。

陳學聖強調，讓張善政的出線，放下所有政治爾虞我詐，全力帶領桃園在關鍵時刻，脫胎換骨，成為一個全新的宜人宜居的最好城市！

陳學聖最後說，國民黨提名張善政，是局好棋！為了桃園更好的未來，他投張善政一票！