國民黨18日召開中常會，副主席黃健庭（圖左起）、夏立言、主席朱立倫、國家政策基金會副董事長張善政、副主席連勝文在會中高舉雙手象徵團結。（粘耿豪攝）

桃市長人選空降 黃健庭：張善政條件實在太優秀

國民黨今突襲徵召行政院前院長張善政選桃園市長，原宣稱在地、民調高等條件都束之高閣，還搶在民進黨前表態。黨秘書長黃健庭回應，最重要是張善政個人條件對國民黨來講實在太優秀，相信張走下去後民意支持度很快就會展現出來。

不過黃健庭也坦言，張善政經過思考，願意接受這個擔子，承擔責任，「也就是這幾天的事」，「我個人也是這幾天才從主席那接收到這是可能人選，要經過選策會與提名小組討論」。

黃健庭表示，因立委呂玉玲、黨前副祕書長羅智強投入選戰，也有一些不錯的成果，黨中央原的確計畫要等到民進黨出牌再做決定，但選情瞬息萬變，最近這幾天這段時間，地方開始出現比較焦慮狀況，一直希望黨中央趕快做決定。

對於誰推薦張善政？黃健庭表示，張是前總統馬英九行政院長、高雄市前市長韓國瑜競選總統時副手搭檔、黨主席朱立倫任命的智庫副董事長，是各方都推薦人選，也是集體共同討論，今天選策會所有成員也都一致興奮、期待，要全力支持。

黃健庭說，當確認張善政有意願時，認為這個人選不管最後民進黨要出什麼牌，論格局、歷練、治理能力等各方面，張都可以勝過，所以今天就在選舉策略會報充分討論後，中央提名委員會、中常會都通過了。

黃健庭認為，國民黨今天徵召張善政參選，可以搶得先機，也為國民黨爭取到更多後續張善政在桃園地方經營、整合地方力量時間，爭取團結一致取得勝選；今天確定人選後，就會全黨一致開始為張努力推動地方各項工作。

談到原本設定的民調門檻張善政是否符合？黃健庭回應，張在馬政府任內就已是民調最高、最受肯定的行政院長，備受科技界、教育界肯定，現在桃園市民知道國民黨徵召張參選這個選擇，張走下去後，相信很快民意支持度就會展現出來。

黃健庭說，桃園市長提名考量、觀察因素多，候選人條件、各界民調、地方整體狀況都是，今天最重要是張善政個人條件實在太優秀，張願為黨與桃園市承擔責任，國民黨真的非常興奮、振奮，這也是對桃園市民做出最負責任的決定。

至於徵召前為何未徵詢或告知呂玉玲等有意參選者意見？黃健庭僅說，後續再做各種努力。