大陸為刺激消費，有望於6月初推出汽車下鄉政策。據《中國證券報》報導，該政策鼓勵車型為人民幣15萬元以內的汽車（含燃油車及新能源汽車），每輛車補貼範圍或在3000元～5000元（人民幣，下同）。業內專家預計，汽車下鄉將促進燃油車20萬～30萬輛銷量，促進新能源汽車30萬～50萬輛銷量。

事實上，「汽車下鄉」政策並非首次提出。2009年1月，大陸國務院公布的《汽車行業調整振興規劃》就曾提出一項惠農政策：在2009年3月1日至12月31日期間購買1.3升及以下排量的微型客車，以及將三輪汽車或低速貨車報廢換購輕型載貨車的，給予一次性財政補貼。受此利多影響，2009年大陸國內微型車市場增長100萬輛。2010年初「汽車下鄉」政策實施延長一年，這一年車市的整體銷量增幅高達32.37％。

2019年1月30日，大陸國家發改委等10部門聯合發布了《進一步優化供給推動消費平穩增長 促進形成強大國內市場的實施方案（2019年）》。其中，多措並舉促進汽車消費被放在這一方案的首位。《方案》提出「促進農村汽車更新換代」等6項舉措，在業內人士看來，這意味著繼2009年之後，時隔10年，「汽車下鄉」刺激政策措施重啟。

值得注意的是，此次推動新一輪汽車下鄉政策落地，或與大陸國內汽車銷量波動有關。據中國乘用車市場信息聯席會（乘聯會）數據，今年4月，大陸國內乘用車市場零售量為104.2萬輛，年減35.5％，月減34％，均處於當月歷史最低值；今年1至4月，大陸國內乘用車累計零售為595.7萬輛，較上年同期減少了80萬輛，年降幅達11.9％。

在此背景下，今年以來，大陸多地陸續推出汽車消費刺激政策，大陸國務院更是兩次提及鼓勵汽車下鄉。

其中，2月，國務院印發《十四五推進農業農村現代化規劃》，鼓勵有條件的地區開展農村家電更新行動、實施傢俱家裝下鄉補貼和新一輪汽車下鄉，促進農村居民耐用消費品更新換代。

4月，國務院辦公廳印發《關於進一步釋放消費潛力促進消費持續恢復的意見》，指出要以汽車、家電為重點，引導企業面向農村開展促銷，鼓勵有條件的地區開展新能源汽車和綠色智慧家電下鄉，推進充電樁（站）等配套設施建設。