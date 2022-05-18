國內疫情擴散迅速，確診病例攀升也讓民眾人心惶惶。一名男網友透露，最近來他家幫忙辦車險的女業務員，今天突然通知自己快篩陽性的壞消息，讓他頓時也覺得喉嚨怪怪的，不過多數網友皆稱讚該名女業務員很有良心，「知道後馬上通知的，我覺得很誠實」、「至少業務沒有隱瞞」。

一名男網友今（18日）在臉書社團「爆廢公社」發文指出，前幾天保險業務員到他家協助辦理車險，不料剛剛卻收到對方傳來的壞消息，讓他頓時覺得喉嚨癢癢的，很想咳嗽。

該名男網友PO出與女業務員的對話紀錄，對方表示自己是二次快篩才陰轉陽，提醒他和家人務必注意身體狀況。（圖／翻攝自臉書社團爆廢公社）

從他PO出的對話截圖可見，該名女業務員傳訊息表示，「不好意思，我要通知你一個壞消息，剛剛我快篩陽性」，僅管到他家拜訪已事隔多日，且當天全程都未脫口罩，但還是請他和他爸爸注意身體狀況，另外女業務員也透露，她昨天有症狀時快篩陰性，今天二次快篩才陰轉陽。

對此，不少網友紛紛回應，「至少她誠實跟你說，算不錯了，你再多多注意自己狀況，祝福一切平安」、「很有良心欸，至少沒有隱瞞你，祝福平安」、「知道後馬上通知的，我覺得很誠實」、「她很誠實，給這個業務一個讚」、「誠實的人值得讚許」、「至少業務沒有隱瞞」。