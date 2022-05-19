警方逮捕蕭嫌等16人到案。（台中市警察局提供／張妍溱台中傳真）

警方查扣空白本票、棍棒、記帳本、行動電話等犯罪證物。（台中市警察局提供／張妍溱台中傳真）

台中警方查獲以38歲蕭姓男子為首的暴力集團，於去年涉嫌向欠債人暴力討債，蕭嫌帶員自稱是「正港兄弟」，曾到被害人經營的餐廳「霸桌」、暴力行為逼迫還債，甚至與大樓管委會衝突索賠醫藥費為由找媒體到場，台中市刑大循線逮捕蕭嫌等16人，全案已偵結，以妨害自由罪起訴。

偵六隊長楊志源表示，蕭嫌平日自稱「正港兄弟」，假藉受債權人委託進行討債簽立本票，向不特定人實施敲詐勒索，若被害人稍有不從，便動員集團成員到被害人住處或工作地點進行騷擾，強佔營業處所空間使客人無法消費，嗆聲「就是要你們好看」等語，甚者將被害人強押至租屋處嚴刑拷打脅迫被害人簽立本票70萬至100萬餘元等。

楊志源說，警方在辦案過程發現，集團成員曾因酗酒鬧事遭社區大樓管理勸阻，雙方發生衝突，蕭嫌等人以討取公道及索取醫藥費為由，動員包圍該社區還通知媒體到場，隨機發放印有成員受傷之文宣海報，且不斷抹黑造謠社區大樓管委會及物業管理公司，要大樓管委會及物業管理公司支付高額調解金和解，驚動警方到場處理。

台中市政府警察局刑事警察大隊偵六隊，經報臺中地檢署檢察官指揮，日前至西區及西屯區等地，查獲蕭嫌等16人涉嫌妨害自由等案，查扣空白本票、棍棒、記帳本、行動電話等證物，全案依違反妨害自由等罪嫌移送經起訴在案。