南韓演藝圈金童玉女孫藝真、玄彬，3月底完成婚禮，隨即在4月坐飛機到美國蜜月旅行，長達2個月的時間，她和老公共度快樂時光，並未更新IG動態，直到19日中午，她才曬出2張日常照片，只見她和一群朋友坐在戶外，聊天談彼此近況，看起來相當悠閒愜意。

溫暖爐火讓幾人度過美好的夜晚。(圖/孫藝真 IG)

孫藝真相隔2個月，和粉絲分享近況，照片中幾人圍在一個爐火前方，她也在IG感性說道：「昨晚，堆積了時間，也堆積了回憶。美好的日子，美好的瞬間」，她肩上披著毛毯露出笑容，專注聽著朋友說話，其中一位穿著白色上衣的背影，引起網友瘋狂猜測身分：｢是玄彬嗎？」

孫藝真坐在戶外和一群人閒聊，氣氛非常溫馨美好。(圖 孫藝真 IG)

在這張爐火周圍，總共有5人相約聚會，不過孫藝真以外的2男2女，不僅鏡頭拉遠處理，正臉皆看得不是很清楚，不過粉絲從白衣男的寬闊肩膀和身高，還有反戴鴨舌帽的習慣，又是坐在孫藝真正對面，直接猜測該名男子應是玄彬本人，至於參加兩人婚禮的影帝薛景求、視后宋允兒應也在場快樂聚會聊天。

粉絲久違見到孫藝真近況，也紛紛湧入留言：「謝謝妳更新近況，我們想妳姐姐」、「妳要永遠快樂哦拜託妳」、「祝妳跟金先生(指玄彬本名)共度一個美好的夜晚」、「我們終於知道藝真近況了」、「希望妳跟玄彬都能好好的」、「開心的新婚妻子，過著快樂的日子呢」。吸引網友獻上祝福。