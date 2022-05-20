頂級日本美妝DHC 防疫更有感 09:572022/05/20 中時 吳娮翎 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 滿2500元送，揪冷冰溫兩用袋。（DHC提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 淡斑提亮有感組，極光淡斑精華霜、極光淡斑化妝水、極光淡斑精華乳、嫩白極光精萃，特價2590元。（DHC提供） 卸粧雙天后限定組，深層卸粧油200ml、深層柔氛卸粧油200ml_特價1290元。（DHC提供） DHC2022週年慶全面85折起。（DHC提供） 疫情升溫，日系美妝霸主DHC推出多款防疫必備商品，包括保健食品、保養品、必備清潔用品，都是生活防疫必備好物。 適逢品牌週年慶，5月消費全面85折起，滿3000元抵300元 ，滿額再送良子喵限定品，還有多組超優惠商品優惠回饋消費者。 美妝聯名卡通 卡哇依搶市 頂級超市Mia C'bon 落腳天母 寶格麗致敬英國女王 打造祖母綠皇冠 #DHC #防疫必備 #良子 #頂級 #美妝 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美妝聯名外裝卡哇依 搶攻市場 18:552022/05/10 生活 ShopBack台灣 全年業績拚翻倍 04:102022/05/09 產業．科技 富邦媒第一季合併營收229.4億 歷史次高 22:092022/04/27 財經 頂級日系美妝 為夏季打造專屬保養 08:032022/05/13 生活 豪華旗艦房車 瞄準層峰新世代 04:102022/05/11 時尚消費 頂級美妝推藝術NFT 贊助冰川永續 21:432022/04/25 生活 好康暴增！菁鑽聯盟春漾旅展逆勢加碼天天抽頂級套房 12:252022/04/27 生活 南台灣飯店的頂級粵菜新亮點！端出百道高檔中菜獻客 18:412022/04/27 生活 春．天．好．滋．味－餐桌上最頂級留白 Bencotto白蘆筍饗宴開賣 04:102022/04/23 產業特刊 美妝通路快篩劑相繼開賣 緩解搶購潮 13:392022/05/10 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。