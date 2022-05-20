淡斑提亮有感組，極光淡斑精華霜、極光淡斑化妝水、極光淡斑精華乳、嫩白極光精萃，特價2590元。（DHC提供）
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卸粧雙天后限定組，深層卸粧油200ml、深層柔氛卸粧油200ml_特價1290元。（DHC提供）
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DHC2022週年慶全面85折起。（DHC提供）
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疫情升溫，日系美妝霸主DHC推出多款防疫必備商品，包括保健食品、保養品、必備清潔用品，都是生活防疫必備好物。

適逢品牌週年慶，5月消費全面85折起，滿3000元抵300元 ，滿額再送良子喵限定品，還有多組超優惠商品優惠回饋消費者。

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