20日公布新增確診8.5萬多人，49人死亡，死亡率萬分之5.7，遠高於萬分之3.1的全球平均值。防疫學會理事長王任賢指出，在5月疫情爆發前，因為台灣確診母數很少，死亡率很低，但自5月13日單日確診破6.5萬後，台灣的死亡率就逼近萬分之6，幾乎是全球平均值的2倍，問題就出在行政沒效率。

世衛組織5月5日公布，在2020年1月1日至2021年12月31日的兩年間，有1490萬人直接或間接死於新冠，稱為「超額死亡」；間接死亡是因為大流行導致衛生系統不堪重負，人們無法獲得相應的預防和治療。

在台灣，由於疫情猛爆、醫療收治不足，也出現「超額死亡」，但指揮中心不承認。

台大公衛學院教授陳秀熙指出，台灣4月28日至5月15日期間，70歲以上通報死亡為萬分之52，已高於萬分之23.9的背景值，出現超額死亡，其一原因在於醫療能量的緊縮。不過，指揮官陳時中19日回應，長者死亡率比背景值要高是一定的，不然這個疾病就沒威脅性了。

收治能量不足，不少人怪罪專責病床和抗病毒藥物不足，但王任賢認為，問題不在病床和藥物不夠，而是行政程序的推拖所致。

以收治過慢而死亡的基隆二歲童為例，王任賢認為基隆衛生局找錯人，正確的程序應該是找衛福部傳染病防治醫療網台北區指揮官張上淳，他依《傳染病防治法》就有權調動專責病房（床），但指揮中心事後卻說應該找緊急醫療網（EUC），但這個醫療網只是協調一般加護病房（床），並不是新冠專責病房，而且缺少法源，負責人只能協調但無權調動。

指揮中心已經要求500床以上的醫院必須空出30%的新冠專責病房，王任賢認為，已經足夠了。

至於抗病毒藥物，目前指揮中心已經採購72萬劑輝瑞口服藥Paxlovid，這還不包括其他藥物；王任賢粗算一下，以Omicron萬分之3的致死率加10倍採購量，按台灣人口計算，就是69萬劑，現在已經採購超過72萬劑，怎麼會不夠。

但是大家都知道，「快篩後還要PCR才算確診」，確診後還要符合一定條件才能拿到抗病毒藥物，經過一連串行政審核，即使拿到藥，恐怕已過了染疫後4至5天的服藥黃金期。

行政疏失造成超額死亡，前衛生署署長楊志良等人19日到台北地檢署告發蔡英文總統、行政院長蘇貞昌及衛福部長陳時中，因防疫失職致人民傷亡，涉犯殺人罪及廢馳職務成災、貪汙罪，

楊志良表示，蔡英文、蘇貞昌及陳時中身為防疫負責人，毫無提前部署防疫，未能為國人準備充足有效的疫苗、藥物及快篩劑等防疫物資，致國人因染疫死亡人數超過千人，涉犯殺人及廢弛職務成災罪，且因採購疫苗等涉犯貪汙罪。