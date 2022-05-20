嘉義市政府公布高中職以下停課。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市20日新增361例確診，累計3749人確診，疫情持續升溫，且各縣市學校陸續停課，嘉義市政府也宣布公私立高中職及國中小、公幼 附幼自23日至29日停課，改為遠距教學，但若家長無法居家照顧孩子，學生仍可到校上課。

嘉義市政府原本授權各國中小、幼兒園視疫情狀況，自行決策彈性調整上課或停課，但疫情持續升溫，家長憂心忡忡，且各縣市學校紛紛停課，市府決策大轉彎，跟進各縣市停課。

市長黃敏惠直播疫情時宣布，嘉義市國中小及公立幼兒園、國小附幼以及公私立高中職23日至29日暫停實體課程，改為遠距教學。

市府教育處表示，疫情持續，嘉義市也不斷演練線上教學，已將數位學習載具配發給經濟弱勢和有特殊需求的學生，遠距上課期間，學生若有需求也可以向學校申請借用平板電腦等教具，務必做到「停課不停學、學習不鬆懈」。

林立生指出，若家長有照顧上的困難，學校、幼兒園仍會提供學童到校的協助，非營利、準公共和私立幼兒園，可以自主決定暫停實體課程，補習班與課照中心則建議改採線上學習。

市府表示，0至2歲公私立托育機構（含托育家園）停托標準及天數依衛福部社家署相關指引，若家長決定暫時不送托，退費比照本市托嬰中心退費基準中「傳染病防治」退費標準，退還幼兒實際請假日數當月月費的50％。