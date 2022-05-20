屏東縣政府宣布20日新增2270例本土確診個案，縣府表示，受疫情影響，下周起屏縣各高中以下學校將停課一周，以因應疫情高峰期。另25日將由寶建醫院、高榮屏東分院、恆春旅遊醫院、輔英醫院開設5-11歲兒童BNT疫苗門診，26、27、28日全縣33鄉鎮(市)加開5-11歲兒童疫苗門診，門診時間可洽各衛生所。

針對21、22日兩天國中教育會考，縣府提醒，考生需注意自身防疫，包括全程佩戴口罩、量測體溫、不開放陪考等，此外，經量測發燒者、居家隔離、居家檢疫及自主防疫者不得進入考場，考場工作人員及服務隊老師也已完整接種疫苗，確保整體考生應試健康與安全。

屏東縣長潘孟安表示，由於屏縣連續幾日都已破千名確診個案，因此緊急召開會議，由衛生局、教育處等各相關單位進行討論，認為下禮拜可能會是疫情高峰期，為避免群聚感染，因而擬定下周開始高中以下學校停課一周，縣府也已做好整備，民眾無須恐慌。

潘孟安特別提到，考量有些家長可能沒辦法在家照顧孩童，又怕孩子亂跑，所以有需求的家長們，還是可以將孩子送到學校，縣府也盤查各學校，確保營養午餐供應足夠。

另外，可能有學生沒有線上教學相關設備或網路等，縣府也已分配平板、網卡給各學校，雖然停課但不停學，保護孩子們的受教權。

此外，衛生局也分別說明，25日5-11歲兒童疫苗門診時間，寶建醫院為下午2時至5時，施打人數60人；高雄榮民總醫院屏東分院為下午1時30分至3時30分，施打人數250人；恆春旅遊醫院為下午2時至4時30分，施打人數150人；輔英醫院2樓服務時間為下午2時至4時，施打人數為300人。

截至目前，屏縣居家隔離人數3418人，今日解隔1827人；居家照護累計1萬2424人，解除7395人。全縣部分班級暫停實體課程校數有108校、252班。