蕭秉治送上新專輯《狂人》向五月天瑪莎表示感謝。（相信音樂提供）

蕭秉治和瑪莎在台上玩心理測驗。（相信音樂提供）

蕭秉治20日舉辦「狂人Wild 線上狂趴」，他在新專輯《狂人》中和師兄五月天瑪莎合作新歌〈逃〉，昨首度演唱，瑪莎也特別到場站台，他說他來的目的就是來讓蕭秉治開心，也因為師兄在場，化解蕭秉治緊張心情。

瑪莎不僅在新歌〈逃〉這首歌友情BASS助陣，還推掉工作擔任「狂人Wild 線上狂趴」最狂嘉賓，瑪莎說〈逃〉的合作完全是一場意外，當初公司同事請他聽〈逃〉這首歌時，他覺得若能有貝斯彈奏，層次會更豐富，就自己錄好了5個版本給蕭秉治，驚喜禮物也讓蕭秉治受寵若驚。

唱片公司也準備了「異性眼中，你是哪種毒藥」的心理測驗讓二人測試，瑪莎測試結果為給人一種博學的感覺「多味毒藥」，蕭秉治為充滿無限的誘惑和迷戀的「清新毒藥」，看完解釋，瑪莎對蕭秉治笑說：「看完內容，我都好想跟你交往。」

蕭秉治「狂人Wild 線上狂趴」一開場，他在全白色調的房間裡自彈自唱〈偷偷的〉、〈我沒資格〉，他說：「今天線上演唱會很緊張，好久沒辦演唱會，今天準備了一些歌，520是浪漫的節日，準備很多情歌給你們。」他也解釋創作的小房間全都是白色調，「白色是我最喜歡顏色，也是最能給我靈感的顏色。」

他的經典歌曲〈我還是愛著你〉MV點擊次數晉身破億俱樂部，新專輯《狂人》的新歌也大受好評，除了第一波主打〈毒藥〉的好成績外，第二波主打〈都是我的錯〉一推出登上KKBOX即時榜第一名，這首歌是一首希望能夠挽回失去的戀人的真誠故事，也是他自己的故事，「之前有一段低潮期，那段時間說不理智的話，傷了愛我的人，所以透過歌向他們道歉，我想感謝家人、公司、還有〈都是我的錯〉的女主角」。

蕭秉治因為疫情關係，「狂人」新專輯演唱會於延期至7月2日在Zepp New Taipei舉辦，他允諾歌迷的流水席要再等等。他也力邀五月天瑪莎，希望演唱會一起同歡，他說「你也是我輔大學長，瑪莎哥那天剛好有空，不知會不會不小心上台彈個貝斯。」「狂人」新專輯演唱會因場次異動，已購票的觀眾，可持原票券依照新的演出時間按原序號／座位入場，還沒購票的觀眾，5／22(日)11：00拓元重新啟售。