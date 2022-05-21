普莉雅弗格森（左起）、蓋頓馬塔拉佐、迦勒麥羅林開心分享片場趣事。（Netflix提供）

Netflix人氣影集《怪奇物語》即將上線，演員群近日接受台媒視訊聯訪，「麥克絲」莎蒂辛克表示雖然畫面看起來非常嚇人，但下戲後不會心有餘悸或做惡夢，「因為我們都知道這一切只是演戲」，「達斯汀」蓋頓馬塔拉佐也補充，因為很多都是在綠幕前拍攝，再透過後製合成，加上現場有相當多位工作人員，「所以很難感受到真正的恐懼，我們每天都玩得很開心，也很安全」，等看到成品出爐後，才會知道原來怪物長怎樣，不然其實都是對著一顆網球狂尖叫，讓他常覺得自己看起來很愚蠢。

因為有很長的待機時間，在片場總能天南地北聊個不停，尤其是拍夜戲時，都會試圖讓自己保持清醒，輪流講超瘋狂的內容，莎蒂說「幾乎都要把所有話題聊光了，但總是會冒出一些新話題」。「路卡斯」迦勒麥羅林笑曝「早上5點時的對話都是最瘋狂的，因為是一天的開始，大家還有精神」，不過整天拍下來，有時候認為自己還行，但其實並不好，「凌晨2點就真的很累了，再來3點你會覺得『好吧，就這樣』，好像整個人去到另一個世界，飛到外太空，靈魂都出竅了。然後開始聊到很深層的話題，會想說『這是怎麼回事？』，拍到讓人想哭」。

迦勒也分享其實在第一季時，會故意想讓大家笑場，「我那時候真的很壞、很不專業，特別是在很嚴肅的橋段時，就會刻意做奇怪、誇張的表情逗大家笑。真的很糟糕，我現在不會再做這件事情了」。而演員們的好感情，也從戲裡延伸到戲外，連訪問的過程中都能看出來，莎蒂表示「《怪奇物語》真的在我們生活中佔據相當多重要時刻。」從第一季就開始演出的蓋頓也點頭附和，「我們分享的任何故事，好像都會繞回《怪奇物語》，貫穿了我們的生活，已經度過了7年的光陰，戲外也是一起成長。」

至於若和劇中的麥克絲一樣，只剩下24小時可活，會想做什麼？莎蒂表示會把剩下的時間留給家人和朋友，「埃莉卡」普莉亞弗格森也說「想和家人一起吃我奶奶做的飯，請她煮一頓大餐，讓我好好享用。這聽起來很完美」，男生們則顯得較瘋狂，蓋頓想在紐約中央公園光著屁股奔跑，緊接著迦勒也笑喊「我會先祈禱，然後和蓋頓一起光著屁股，再把我所有愛吃食物吃一輪，最後去搭一次雲霄飛車和跳傘」。《怪奇物語4》分為2輯，分別於5月27日和7月1日上線。