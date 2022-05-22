資深藝人侯麗芳和養生達人NICO攜手主持《為愛健康Go》，侯麗芳特別帶了1973年擔任封面女郎的《華視週刊》到錄影現場，原來當年她是華視第一位簽約的主持人，曾主持過《南來北往》和《造福鄉里》等節目，歷經50年後再度回鍋華視，別具意義，她說：「會用輕鬆很愉快的方式告訴熟齡的朋友們，如何保養身體，快樂地度過我們的後半生。」

71歲的侯麗芳外型依舊亮麗，她坦言不太忌口，但因為老公有心臟病的關係，在家裡下廚煮菜都比較清淡，自己會吃些燕窩等保養品作輔助，過去怕肉腥味的她，不太會吃五花肉、豬皮，這幾年為了補充膠原蛋白也開始會吃一點。

去年疫情期間，侯麗芳找了教練來家裡做了肌力訓練，教練覺得她體力還不錯，讓她嘗試打拳擊有氧，笑說：「這是我人生第一次打拳擊。」還被教練稱讚體能比某些40幾歲的女性還好，運動2個月就瘦了3公斤，可惜因為過程過於激烈傷到筋骨，看醫生後發現肌肉有些撕裂傷，被警告「不能再打了」，因此就暫停了。目前運動以走路為主，常和老公在戶外運動場走走，大概能走到6000多步。

疫情前侯麗芳每年都會出去玩兩次，除了出國外也會在國內到處跑，距離上次去美國看兒子之後，快三年沒有出國了，相當懷念出遊的日子，她透露很想再去大陸的青島此外，黃海與渤海交界的美景也讓她難忘，盼等疫情趨緩後再出國大啖美食。《為愛健康Go》23日起每周一至周五上午9點在華視主頻播出。