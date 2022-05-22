確診者越來越多，親朋好友染疫後康復，之後到底還能不能一起吃飯，讓不少人困擾，有網友表示，他的一對夫妻朋友半個月前確診，之後都康復了，但最近聚會仍沒有受邀，他透露真心話表示，自己也很猶豫，到底該不該跟曾經確診的朋友一起吃飯，引起兩派論戰。

這名網友在臉書社團《匿名公社》表示，他的一對夫妻朋友在半個月前確診，雖然後來快篩都陰性了，但他心裡還是有點怪怪的，而且另一個朋友生日，請身邊幾個好朋友到家裡吃飯，雖然那對曾經確診的夫妻也是共同好友，結果卻沒受邀。

原PO指出，受邀的不到十人，而且他們每周都有快篩，對於曾經確診的夫妻沒被邀請，雖然他覺得當事人心裡可能會受傷，他心裡仍會擔心有隱藏的病毒存在，他強調沒有要獵巫的意思，但好奇詢問大家，會跟曾經確診的朋友一起吃飯嗎？

網友則紛紛回應「如果我確診，在後面至少一個月內我不會參加任何聚會，也不會回家看老人家，因為我也擔心我還有傳染力，一切還是小心點好」、「我要是確診夫妻，我會自己先說不去欸！也怕害到人，也怕別人的異樣眼光，這樣才有自知之明吧！」、「會在意的話就不要去，不管有沒有確診過，本來就不該同場合吃飯」、「害怕確診還要聚餐？」、「這時期我跟誰都不聚餐，難道你就不擔心一起聚餐的陰轉陽？或是你自己就是偽陰呢？」

也有人認為「現在應該是沒有確診的人才不該被邀請聚餐吧？確診過的人都得到無敵星星了」、「看你自己吧！我是沒有差，因為政府都說要共存了」、「都陰性怕什麼，且誠實以告，要怕的是陽性還要跟聚會的」。