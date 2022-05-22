由社團法人台灣愛兔協會在國發會公共政策參與平台所發起的「全面禁止以活體動物當遊戲贈品」連署，上周剛通過審核上架，在短短不到7天就迅速達標，並持續累積更多覆議。依照目前法規，只要在公共政策參與平台上提案並在60天時限內獲得5000個覆議連署，主管機關就必須具體回應並研擬作為。

動保法修法在即，愛兔協會透過本次連署的達成，懇切的期望主管機關可以真正的重視此問題並回應民意，將提案內容正式納入農委會的動保法修法提案版本，一次照顧到所有動物並讓改變成真。

愛兔協會表示，原本擔心非犬貓的動物福利是較冷門的議題，但自連署發起後此議題獲得全台各動保團體積極協助宣傳，此外，連同國慶主持人黃以安、網紅畫家四小折、兔吉拉、藝人蘿莉塔等公眾人物也一起加入宣傳的行列，更有將近50個與動物相關的文創粉專一同發表創作來支持這項提案。

有別於其他公共政策議題經常出現正反兩方的討論，這次「全面禁止以活體動物當遊戲贈品」的連署案，在國發會系統開放式的討論區內幾乎是一面倒的全面支持本項提案，可見「全面禁止以活體動物當遊戲贈品」已經是超越同溫層的全民共識。愛兔協會希望藉此機會讓政府看到民意，也期許政府做出改變，帶給下一代更正確的生命教育觀念。