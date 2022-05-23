要熄燈等於清倉？有名正妹抱怨前往某知名飯店吃自助吧，不僅生魚片、牛排都是筋，吃了海鮮也讓她拉肚子，甚至熱食區部分，中午12點拿了炸蝦和蒸魚後就沒再補齊，最讓她感到傻眼的是被服務人員嘲笑「還有人要拿鮭魚欸？」，而且也不來收盤子，走過來時卻問是否要結帳，整體用餐品質，讓她質疑「結束營業所才擺爛？」。

一名正妹在臉書社團「爆怨公社」發文，她抱怨前往某知名飯店吃自助吧，午餐收費加上10%服務費近千元，她表示去拿生魚片時，發現生魚片都是筋，一點油脂都沒有，但她最尷尬的是被店員詢問「確定要吃鮭魚嗎沒有油脂喔？因為是冷凍的」，但她心想都已經進餐廳了，當然還是要拿，但她拿完後竟遭店員嘲笑「還有人要拿鮭魚欸？」，讓她很無言覺得在怎麼好笑，也不用說出來吧！

正妹也抱怨服務人員都不來收盤子。（翻攝自臉書爆怨公社）★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！ ★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障！

正妹也提到「熱食區」沒有更新，從中午去用餐，到下午2點結束時，所有熱炒都沒有更新，2隻炸蝦中午12點夾起後，就不曾再出現，2塊蒸魚也是拿起後就沒有再補齊，甚至連「一整排熱炒區也沒東西」，另外，牛排的部分也都是筋，完全咬不下去，只好丟棄。

正妹也抱怨現場服務人員，「一直在聊天」不來收盤子，當服務人員走來時，卻是詢問是否要結帳，這次的用餐經驗，讓她很傻眼，她最後也表示，「真的沒什麼東西吃所以最後吃了燙青菜」，不過她提到唯一值得嘉許的是「甜點」還不錯，但質疑該飯店是不是因為要「結束營業所才擺爛？」。

雖然用餐品質經驗不好，但正妹還是稱讚該店甜點還不錯。（翻攝自臉書爆怨公社）

貼文一出，網友紛紛留言表示「還敢收錢，罵也要罵到把菜補起來」、「就是爛才會倒」、「那個生魚片真的不行 少一根筋的服務生也不行」、「要熄燈不就要清倉」、「去的時間點不對」、「感覺很差」、「兩三年前去時就覺得餐點就不怎麼樣了，沒那個價值」、「真的別去快結束營業的店」、「最不划算的buffet就這家」、「人家都要熄燈了，還去湊熱鬧」、「甜點不知道是不是跟廠商叫的」。

另外原PO也在留言區回覆網友「除了拿生魚片被酸以外，當天的螃蟹也不新鮮，晚上都拉肚子」、「沒有想到食物也是清倉賣」。

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