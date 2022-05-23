佛光山惠中寺2022年「未來與希望」系列講座，即將於5月28日至6月25日每晚7:30至9:00，在惠中寺三樓大殿，展開為期一個月當代名師接力開講。在疫情嚴峻，大環境時局動盪中，主辦單位期許人人都能提升生活智慧，心靈獲得安定與撫慰。

世間萬物總有變與不變，星雲大師說：「宇宙之大，事事物物都有變異；世間的不變，就是『變』。」「未來與希望」系列講座自2015年舉辦迄今，每年現場聽講人數超過7萬人次，網路觸及率更高達175萬人次，在台中市民心中早已蔚為每年共學的期待。

去年，由於新冠肺炎（COVID-19）疫情影響導致講座停辦，在眾多期待中，今年惠中寺將以詭譎多變的疫情、時局為藍本，規劃主題「變」—擁有無限可能，期許透過在台灣深具影響力的講師，以分享智慧的力量，陪伴大家在面對疫情衝擊、俄烏戰爭陰影下帶來的生活改變。

此次講座講師陣容龐大，特別邀請佛光山法師群：心保和尚、依空法師、慧傳法師、覺培法師、妙光法師，以及各領域學有專精的重磅級名師：蔣勳、洪蘭、謝哲青、葉怡均、凌宗湧、朱為民、丁菱娟、蘇嘉全、黃秀蘭、陳人平、許瑞云、鄭先安、許亞芬、彥寬、李佳芬、譚敦慈、王文靜、曾寶儀、王瑞芹、賴佩霞、艾爾文、黃國珍、蔡璧名、李佳達。

30位名師將從佛法、疫情、科學、藝術、文學、教育、環保、飲食等角度，引領聽眾省思過去新冠病毒肆虐，打亂大家形塑的生活秩序，期待透過名師們的智慧分享，讓大家微觀改變帶來的生命力量與無限可能。

惠中寺2022年「未來與希望」系列講座，採線上報名，免費入場，但配合政府防疫措施，每場限制進場人數，名額有限。主辦單位鼓勵市民踴躍參與、觀看惠中寺官方FB及YouTube同步線上直播，活動詳情資訊可瀏覽「未來與希望系列講座」活動官網或電洽惠中寺04-22520375。