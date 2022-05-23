華視新聞自上月20日開始，在短短一個月內出包8次，為此，陳郁秀辭去公廣集團（公視、華視）董事長一職，陳雅琳辭去代總經理職務。今（23日）公佈正式的懲處名單，由華視總經理鄭自隆簽署通過，懲處人員包括副台長、新聞台製播部經理蔡明達、召集人、副導播、助理導播、主任、編輯、攝影記者、文字記者、採訪部副理等，一共18人。

華視新聞一個月內出包8次，包括20日早上7點、9點跑馬燈出現「共軍飛彈襲台」、「大屯火山爆發」等不實訊息，24日午間新聞報導「總統滿意度」時，又將行政院長蘇貞昌官銜誤植為「總統」，29日播報美國職棒新聞，又將美聯中區的球隊隊徽搞錯，明尼蘇達雙城隊徽誤植成芝加哥白襪隊，白襪隊徽則誤植成堪薩斯皇；30日，華視新聞側邊的跑馬燈資訊，打著錯誤訊息「上海日增1181萬例，確診近1個月新低」，將新增1萬多例的上海疫情硬是多加上1000多萬例，並且該錯誤資訊持續長達半個多小時都沒有人發現，直到友台新聞人士發現告知後，才緊急下掉錯誤訊息。

本月3日，12點40分播報新聞時，下方標題竟將蔡英文總統誤植為「蔡EE」；14日又將副總統陳建仁頭銜誤植為「美副總統」；18日播報新聞時，卻出現「張善政出戰 鄭運鵬認：桃園＂藍＆gt；綠＂必敗」的亂碼文。