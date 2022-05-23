國民黨立委賴士葆。（資料照片）

美國白宮國家安全顧問蘇利文本（5）月22日受訪時，預先透露台灣將不會成為「印太經濟架構」（IPEF）首輪參與國家，但強調美方期盼深化與台灣的經貿夥伴關係，以及台美雙邊關係的強化將與IPEF同時並進。外交部今天對於我國未獲納入IPEF首輪名單感到遺憾。

國民黨立委賴士葆今（23）日在臉書質疑，犧牲全民的健康讓萊豬進口，是個屈辱，明知健康無價，為了要換取國家的經貿利益，附上這樣沉重的代價之後，我們得到什麼？不斷重申的美台關係堅若磐石，美國主導的印太經濟架構(IPEF)，為什麼不納入台灣？

賴士葆也提到，美國國會議員來台推銷波音787，他們自己都公開這樣的資訊，我們的口譯和新聞稿硬是讓這一段卻被消失，事後還要佯裝聽不清楚的假戲。

賴士葆也直言，美國白宮國安顧問蘇利文說台灣未受邀出席、也未被納入印太經濟架構中，讓人不解：既然蘇利文說四方安全對話成員（美國、日本、澳洲、印度）在台海和平穩定一事上有共同利益，台灣為何不受邀？

賴士葆強調，蘇利文說印太經濟架構是讓美國和亞洲重要經濟體在供應鏈、潔淨能源、數位貿易、反貪等緊密合作，台灣絕對吻合條件，說好的台美關係堅若磐石呢？