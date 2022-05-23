中央流行疫情指揮中心協調三軍總醫院，21日起在松山機場設置大型篩檢站，行政院長蘇貞昌今（23日）晚間透過臉書表示，22日當天服務1167位民眾，有734位民眾經駐站醫生診斷即刻取得治療藥物，其中有87位長輩立即取得口服抗病毒藥物。

蘇貞昌表示，松山機場篩檢站22日當天就服務了1167位民眾，因為擁有篩檢、看診、給藥的一條龍服務，還有提供65歲以上長輩專屬的篩檢領藥綠色通道，一天就有734位民眾經駐站醫生診斷即刻取得治療藥物，其中有87位長輩立即取得口服抗病毒藥物。

他強調，因為大型篩檢站量能大、篩檢的人流順暢，大幅減低了本來要前往各醫院看診的人潮。

蘇貞昌表示，中央協助設置的每個大型篩檢站，大部分在接到任務後的48小時內就迅速完成設站任務，而且量能都很大，周休二日也沒有休息，這要感謝各醫院幫忙、無數醫護人員投入，還透過不斷檢討，讓動線更順暢。

此外，松山機場篩檢站要感謝國防部、三軍總醫院與民航局的幫忙，以及台北市政府協助附近交通疏導。「我們是同一個國家，防疫就是中央和地方一起努力，整合力量一起把事情做好。」