台北市副市長黃珊珊今（24日）在臉書以「快篩陽視同確診？終於」為題指出，快篩陽確診率高達95％左右，雙北市長呼籲了很久的快篩陽直接給藥，中央終於有所回應，其實，重點是症狀與快篩陽兩者兼具時，就應該由醫師臨床判斷是否給藥，「PCR本不應該成為給藥的唯一標準」。

黃珊珊直言，先前可能因為藥品不足，所以給藥只限4種人，也排除65歲以下的民眾，讓本來可以提早用藥緩解症狀的人無法取得抗病毒藥物，而現在要開放全民使用，北市府也做好準備，要讓醫院、診所及藥局都能快速地提供到確診病人手上，盡快緩解症狀，「減少可能的遺憾！」

黃珊珊表示，接下來就是守住醫院量能，她指出現在疫情看似趨緩，「是很詭異的狀態，因為依照現在的傳染率Rt還是大於1，所以應該會持續往上增加」，不過因為民眾自主防疫，大眾運輸與各商業場域的人流都呈現下降狀況，捷運運量只剩5成左右，市民自動減少活動量，讓確診數量維持下降，這是一個好的現象，而她最擔心的，則是黑數來自於快篩陽自主隔離不採檢，還有許多無症狀感染者，但「只要不是中重症，醫療量能足夠，就比較放心」。

最後，黃珊珊也拍胸脯保證，目前北市醫療量能充足，專責防疫旅館還有1千多床，採檢站的量能也未超載，所以，「我們好整以暇，靜待洪峰到來，大家安心正常生活，我們一起度過共存前的黑暗過渡期！」