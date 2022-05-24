美國印太司令部(U.S. Indo-Pacific Command)表示，第242陸戰航空攻擊機中隊 (VMFA-242)已達成全面作戰能力 (FOC)，它與第1支達成全面作戰能力的第121陸戰飛行隊(VMFA-121)，總數32架F-35B戰機，將可隨時準備支持自由和開放的印太地區。

防衛部落格(Defense Blog)報導，具有短距起降能力(V/STOL)的F-35B戰機，是海軍陸戰航空兵最理想的戰機，同時具備超音速、短距起降、資料鏈等能力，最終可能取代目前陸戰航空兵的各種戰機，包括AV-8B 海獵鷹2式(Harrier II)、F/A-18大黃蜂戰機( Hornet) 和 EA-6B徘徊者( Prowler)

2017 年1月，美軍陸戰隊第12航空大隊(MAG-12)遷往日本岩國陸戰隊航空站(Marine Aircraft Group 12)，其下有2支F-35B戰機中隊，分別是VMFA-121與VMFA-242。隨著 VMFA-242 完整戰力的建立， MAG-12 現在是印太地區唯一擁有兩個常駐 F-35B 中隊的單位。

F-35B 是第5代的匿蹤戰鬥機，分成空軍型A、短距起降型B、美國海軍型C，其中B型具有最特別的短距起降性能，可以應用在小型的兩棲攻擊艦或是小型航空母艦上作戰，因此相當受到歡迎。雖然犠牲了機腹彈艙與部分燃料空間，但這樣的性能不是其他戰機可以取代的。日本在引進傳統的F-35A空軍型後，也在前幾年決定購買F-35B，部署在他們自製的出雲級攻擊艦上。