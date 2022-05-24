屏東縣長潘孟安24日當領騎帶村民單車馳騁屏112線，村民直呼，「風景真美」！（謝佳潾攝）

屏185線是屏縣府力推的觀光廊道，但卻頻傳砂石車與汽機車搶道，近3年發生16起交通事故有4件是死亡車禍，為此，縣府拓建屏112線，垂直串接屏185、189、台1線，除分流也建構旅遊新動線，筆直的屏112線彷彿能直通北大武山。

近年屏縣府力推沿山公路觀光廊道，也就是南起枋寮、北至茂林風景區的屏185線，沿途景點眾多，尤其是新埤、來義段，因地處大潮州生活圈，萬安親水公園、潮州林後四林平地森林園區等都是觀光熱點，但因鄰近林邊溪的疏濬工程，衍生不少交通問題。

屏東縣長潘孟安指出，疏濬工程導致沿山公路砂石場林立，而砂石車除走屏185線外，也會走與其平行的屏189線往東接屏112線進入新埤鄉打鐵村、南豐村、萬隆村及新來義社區，再接上屏185線，因此在這些路段可常見砂石車與汽機車搶道，交通事故頻傳、險象環生。

據警方統計，近3年這些路段共發生16起與砂石車有關的交通事故，當中有4件是死亡車禍。潘孟安說，砂石車的進出已對萬隆、餉潭、新來義等社區造成不少交通衝擊與環境影響，經討論後決定拓寬屏112線讓砂石車行駛，以垂直串接屏185、189、台1線，形成新交通網絡。

潘孟安說，屏112線從原路寬8公尺拓至15公尺，並往西新闢1.5公里長的新路至台1線，使得屏112線全長6.3公里連接台1線至屏185線，減少砂石車行經屏185、189線進入村莊，減少交通事故發生。

潘孟安強調，拓建工程還兼具城市美學採纜線下地，讓民眾行經寬敞筆直的屏112線不僅不怕與砂石車搶道，還能將北大武山的美盡收眼底。24日通車當天，潘孟安當領騎帶村民單車馳騁屏112線，村民直呼，「風景真美」！