為緩解戳鼻子的不適，唾液快篩開放販售後，便吸引不少家長購買，中山醫院家醫科醫師陳欣湄提醒，唾液快篩的準確度約6成，要想提高其準確度，除了檢測前30分鐘不可進食、抽菸，並保持口腔乾淨外，檢測時也必須讓唾液慢慢在口中產生，期間不可做吞嚥的動作，然而禁止吞嚥對3歲以下的孩子來說較為困難，因此她建議，讓能聽懂指令的孩子來使用唾液快篩，效果才會比較好。

陳欣湄在節目《健康2.0》中表示，唾液快篩開始販售後，許多媽媽們都排隊搶購，不過使用唾液快篩也有3大關鍵步驟，若一環節出錯可能影響到最後的檢測結果。

3大步驟包括，檢測前30分鐘不可進食、抽菸，並且漱口、吐痰，保持口腔乾淨，才可避免一些食物或細菌的殘渣留在口中，影響檢測數值，最後檢測時不要做吞嚥動作，讓唾液慢慢在口中產生，時間大約1分鐘，即可吐到試管中，「但這也是最麻煩事情」。

陳欣湄提到，自己有4歲和2歲的孩子，先前2歲孩子發燒，她堅持給他做鼻腔快篩，但若換作是4歲孩子發生，她就會考慮用唾液快篩。她解釋，4歲的孩子可以遵守你的命令，但年紀在小一點的孩子沒辦法控制吞嚥的動作，吐出來的東西也是沒有效果的。

因此陳欣湄認為，能聽得懂指令的小孩較適合使用唾液快篩，準確度才夠精準。她也補充，若家長在家要幫孩子做鼻腔快篩，可以讓孩子站在牆壁前面，並將手輕輕扣在孩子的額頭上，以避免孩子在戳鼻過程掙扎，不小心撞到或跌倒。

另外，陳欣湄指出，從統計數據顯示，唾液快篩的準確度約6成，須Ct值低於23、24才可驗出陽性，而鼻腔快篩的準確度約7成，Ct值低於27即可驗出陽性，建議不論大人、小孩，若是不怕戳鼻子的話，還是選擇鼻腔快篩較好。