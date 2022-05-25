國際旅遊開放在即，台北六福萬怡酒店The Lounge大廳酒吧以「搶先帶大家到澳洲度假」為訴求，推出全新一季「JC CAT雲朵下午茶」，結合澳洲街頭特色小吃跟甜點，整套雙人份下午茶1,200元+10％，內含6款鹹點及6款甜點，每款各2份，共24份點心，再搭配2杯270元以下的飲品，或補差價可享特調飲品「無尾熊也瘋狂」、「雪梨的夏天」或是「玫莓派對」，跟著JC CAT品嘗澳式美食，盡情享受炎炎夏日的午後度假食光。

台北六福萬怡酒店The Lounge以澳洲特色美食為主軸，設計出12款澳式甜鹹點，每款皆2份。其中「甜菜根牛肉起司堡」，是以澳式漢堡設計，將甜菜根及奶油取代美式漢堡的酸黃瓜及美乃滋，口感更為清爽獨特。另有使用蟹鉗與蟹肉呈現高級版的街頭小吃「炸蟹棒」，以及「卡巴豬肉捲」、「千層酥香腸卷」等澳洲街頭小吃。另外還有去雪梨絕對不能錯過這款風靡少女心的「西瓜蛋糕」，西瓜與蛋糕的結合減去了奶油的甜膩感，剛剛好的清爽味道，是許多人去澳洲雪梨一定要吃的美味甜點。澳洲傳統代表的「萊明頓」，將原味蛋糕沾上各種醬料，再沾上椰子粉，是款看似簡單卻又內涵豐富口感的一道甜點。

飲品部分也因應澳洲主題打造了三款澳式風味特調，採用當地飲食特色設計。其中「無尾熊也瘋狂」，是將澳洲人常飲用的Cappuccino以及給小朋友飲用的Babyccino做變化，高腳杯內放入香草冰淇淋及奶泡，淋上巧克力醬，再放上彩色糖珠、開心果碎以及棉花糖，另附上一份現粹Espresso，讓想喝杯咖啡的大人可以加入杯中飲用，也讓不能喝咖啡因的小朋友有另一種不同的享受；還有以優格碗為概念的「玫莓派對」；以及用新鮮水果果昔發想的「雪梨的夏天」，結合當地及台灣的水果組合而成，酸酸甜甜的好滋味，很適合在炎熱的夏天來一杯。