美國當局表示，22日在紐約市地鐵車廂內槍殺1名男子的嫌犯今天落網，被控二級謀殺與二級持有武器罪。

警方指出，25歲的阿布杜拉（Andrew Abdullah）在他律師的辦公室被捕，罪名是殺害48歲的布魯克林居民恩里克斯（Daniel Enriquez）。恩里克斯22日上午搭乘地鐵時，在車廂內胸部中彈送醫不治。

阿布杜拉據稱是1名幫派分子，有多項可回溯自2016年的犯罪前科，包括因攻擊重罪、搶劫、殺人未遂等案被捕。

紐約市警察局（NYPD）總探長艾西格（James Essig）表示，阿布杜拉2017年5月因殺人未遂罪被判30個月徒刑，2019年6月出獄。

紐約市長亞當斯（Eric Adams）表示，阿布杜拉是這座城市施暴者的「典型」。

不幸身亡的恩里克斯生前在投資銀行高盛集團（Goldman Sachs）工作，事發當天他從布魯克林搭乘地鐵，當列車進入曼哈頓的車站時，阿布杜拉突然無緣無故朝他開槍。

恩里克斯送醫後，在貝爾維尤醫院（Bellevue Hospital）宣告不治。（譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）1110525