台南市防疫包升級2.0改為發放快篩試劑，今天上路。(曹婷婷攝)

台南市防疫包升級2.0，一掃之前內容物挨批陽春，改為提供快篩試劑，今天上午37個區公所同步提供，確診者未被匡列親友可代為向各區公所領取，以戶為單位，統計一上午已被領走成人超過2700包、小孩1100包，大人3劑、小孩2劑，總計1萬300劑快篩。

台南防疫包之前提供泡麵、泡芙等物資，屢遭民眾嫌陽春，且常有確診者民眾質疑防疫包遲遲領不到，台南市因應確診人數持續增加，重新修正防疫包內容，將原本防疫包改為快篩試劑，更符合民眾實際需求，也加快發放作業。

民政局長姜淋煌、副市長趙卿惠今天上午視察永康區公所發放快篩情形，他指出，2.0版防疫包領取方式，為民眾接獲確診簡訊後就，即可請未被匡列隔離的親朋好友代領。代領的人要帶著確診者的身分證，告知區公所承辦人員同住家人數，確認後進行發放，可領取快篩的對象為確診者同住家人，成人3劑、兒童2劑。

永康區公所為全市人口最多，確診人數也是台南市最多，備妥1萬份快篩試劑提供民眾領取，今早陸續有民眾前來領取，一名林先生幫兒子、媳婦領快篩，他說，同住家人都有快篩需求，之前防疫包送一堆東西很不實用，改送快篩比較有意義。