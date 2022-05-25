狂奔的馬決賽挑戰自己的抒情歌恐懼症，成功奪冠並找回自信。（17LIVE提供）

17LIVE歌唱比賽圓夢計畫《夢想Sing樂園2》，節目淘汰賽歷時半年，日前終於迎來兩賽道前三強最後一戰的冠軍總決賽，專業評審陣容由評審長陶晶瑩領軍范逸臣、戴愛玲、卓義峯等3位唱將級飛行導師及小樹、任中強（小任）、克林、劉偉德等節目常駐評審，黃小愛和盧學叡整季完美搭檔主持，一起見證從海選脫穎而出、歷經艱難淘汰賽考驗從兩賽道前14強當中一次次晉級存活的六位爭冠選手的最後激戰，賽事進行緊張，卓義峯笑說連他講評都被指導，中場小樹老師特別提醒他講評要更認真，最終分別由一般賽道狂奔的馬、LIVER賽道楊淨宇登上冠軍寶座，兩人分別贏得10萬及20萬獎金和各自專屬演唱會獎勵。

陶晶瑩對這次擔任《夢想Sing樂園2》評審長說「覺得很開心，可以看到那麼多熱愛音樂的小朋友，覺得選手們如果真的能把評審的話聽進去，對他們的歌唱會很有幫助的。」陶晶瑩坦言這次兩位冠軍在她意料之中，有感說：「但我意料之外的是，觀眾現在的品味跟我們趨於一致了，上一季記得可能我們評審喜歡的觀眾反而不喜歡，現在可以看出來17LIVE的觀眾大家也認同，也認真的看待唱歌這件事情。」認真陪伴選手們大半年，說到比賽結束最想做什麼？陶晶瑩笑說「我已經先大吃了辣杯杯，接下來就是好好工作好好畫畫，等待疫情結束希望能演唱會順利。」

一般賽道冠軍狂奔的馬，參賽以來一路被公認最具冠軍相的黑馬選手，第一回合合唱賽搭檔上季冠軍孟璇合唱《黑色柳丁》，果然是強強聯手同台飆唱，同樣身為樂團主唱的兩人不僅特色鮮明且爆發力十足，讓評審席全跟著搖擺律動，贏得20個燈高分，陶晶瑩給出6個燈滿分：「狂奔的馬實力大家都知道了，今天碰到孟璇是個很棒的事，你們兩各有自屬的光輝，合作賽最重要的是要有火花那她們做到了。」

獨唱賽一向拒絕唱抒情歌的狂奔的馬，難得下定決心挑戰自己的抒情歌恐懼症，歷經選曲不斷碰壁壓力大到失眠，狂奔的馬選唱盧廣仲的《魚仔》，獲得21分好評，黃小愛秒說「成績這麼好，原來你的擔心是多餘的」戴愛玲說：「聽她說抒情歌恐懼症讓我想到我以前，其實我剛出道第一張專輯時還沒談過戀愛，當時我唱抒情歌沒有情感的經驗、沒有一些社會歷練，唱抒情歌也常被製作人點少了一些細節部分，我覺得你今天唱抒情歌有感動到我耶，我覺得很好聽，不要恐懼唱抒情歌這件事，你越害怕的事你越要去挑戰它！而且你會發現原本沒有聽到或感覺到的情感或音色，我覺得你以後可以多唱唱抒情歌。」陶晶瑩教狂奔的馬快速克服抒情歌的方法「要看那個歌是對誰唱，你要想那個對象，你只要想到了那個人，這些歌詞就都有了意義，我覺得你今天又超越了自己」幾位節目常駐評審也紛紛肯定狂奔的馬一路優異表現及最後的自我突破，把自己關鍵的加分票給了她，狂奔的馬以超高總分贏得冠軍。

狂奔的馬抱回冠軍直呼有種不真實感，她說「我參加各種比賽從來不覺得我會拿第一名，因為我是比較偏沒自信的人，加上我的名字裡有個「亞」字，我媽跟我說會幫我取這個名字是希望我當第二名就好，不用當第一，因為她知道當第一名很辛苦，她希望我過得快樂，所以我從不覺得自己有到頂尖可以得第一名。參加這個比賽也讓我找回了我的自信，我也想跟其他選手們說，比賽到這只是一個階段，它不是結束，而是新的開始，希望大家接下來都能在自己的宇宙裡發光發熱！」疫情嚴峻加上半年來忙於比賽，比賽一結束狂本的馬直說現在最想出去玩，而近期最令她期待的就是6／11要去看熊仔的演唱會。

LIVER賽道部分，由兩季都有參賽的楊淨宇奪冠，合唱賽部分唱功一流的楊淨宇搭檔擅長深厚情感表達的徐樂芸熱熱，選唱A-Lin《大大的擁抱》，兩人首度合作就展現輕快動感的默契互動，戴愛玲稱讚兩人的合作是視覺跟聽覺上的享受，范逸臣一臉沉醉說：「我覺得聽她們兩唱歌是種享受，她們一進來就很陽光很甜熱力四射，身為一個男生聽這首歌我覺得很好聽」引起戴愛玲笑問「你是因為畫面嗎？」范逸臣急忙說「聲音也甜美很好聽，有什麼問題嗎？我覺得真的滿不錯的」

比賽最後一首獨唱曲，楊淨宇為了唱出回歸初衷的心境，堅持選唱江蕙《愛作夢的魚》，說這次練唱時獲陳韻喬提醒把練唱筆記都丟掉，一路看著她比賽過來的卓義峯直言自己其實一直在等著唱功力完美工整的淨宇犯錯，「我就是那個一直在等著你犯錯的人，你如果因為情感表達而有點犯錯，我應該會直接給你滿分。」四位節目常駐評審，也肯定楊淨宇整個賽季當中的成長和決賽表現，稱讚她音色處理跟情緒表達進步最多，都決定把加分票投給楊淨宇。

楊淨宇奪冠興奮說「我這一季參賽原本只是想讓更多人看到我，但一路比下來意外收穫了很多，每次評審老師的建議還有每次賽制都有新挑戰課題，都超乎我預期，這一季最大的收穫是這一路學到了很多，看見自己真的進步了！每一次比賽的過程，都在超越自己！」楊淨宇坦言本季賽制比第一季辛苦很多，感覺自己是和寶寶們一起打拚衜冠軍寶座的，贏得20萬獎金，楊淨宇想辦慶功宴請辛苦投票的小天使們吃飯，其餘的費用準備存起來作為之後發行單曲的資金。