巨人與大都會25日打出了一場驚天動地的打擊戰，被大聯盟官網稱讚為「年度最佳比賽」。巨人猛敲19支安打，大都會也有18支，雙方打線總計37安，大都會更是在第8局上演7分大反攻。最後巨人再見安打逆轉勝，比數為13比12。

這場大戰不僅比數高，巨人前5局打完以8比2領先，因為大都會的絕地大反攻才讓比賽更精彩。7局上大都會林鐸（Francisco Lindor）轟出兩分彈，追到4分差。8局上，巨人換上終結者羅傑斯（Tyler Rogers），他的低肩側投在美國職棒相當罕見，此戰之前自責分率僅0.47。

沒想到大都會今日完全不怕羅傑斯的下勾球，還把他當成了發球機，連續8位打者上壘，其中7人敲安，林鐸還在滿壘時跑出一支三壘打！比分逆轉為10比8。巨人緊急換投，阿隆索（Pete Alonso）仍以高飛犧牲打送回第11分，羅傑斯短短0.1局狂失7分，自責分率爆到7.41。

9局下半大都會換上狄亞茲（Edwin Díaz）登板關門，他弄成兩出局兩人在壘，情況不太妙，果然彼德森（Joc Pederson）一支安打扳平比分，接著克勞佛（Brandon Crawford）鎖定一顆時速100.8英里的火球（162.2公里），出棒敲成了左外野再見安打，巨人獲勝！

巨人彼德森此戰4支安打、3支全壘打、8分打點，留下生涯代表作。大都會雖然輸球，總教練修瓦特（Buck Showalter）也讚嘆是一場惡鬥，讓球迷看得過癮。