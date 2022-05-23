天使23日在系列賽最終戰擊退運動家，大谷翔平此戰擔任第一棒，轟出首打席全壘打，加上「神鱒」卓奧特（Mike Trout）單場3安猛打賞，終場4比1獲勝。天使以2勝1負拿下系列賽，戰績26勝17負位居美西第2，運動家17勝26負在美西墊底。

運動家派出左投艾爾文（Cole Irvin）先發，首局碰上左打的大谷卻沒能取得優勢，大谷揮空第一顆四縫線速球，接著一顆曲球就被他轟到中外野圍牆外，443呎的陽春炮！大谷本季第9號全壘打。

Shohei Ohtani drove this one 443 ft! #GoHalos pic.twitter.com/Ib0Nol2QMc — Los Angeles Angels (@Angels) May 22, 2022

Cristian Pache doing Cristian Pache things 🪄 pic.twitter.com/kaQcaIdBVb — Oakland A's (@Athletics) May 22, 2022

這球被打中的時候，艾爾文就跌腳知道完蛋了，中外野手帕區（Cristian Pache）還是一路追著球到牆邊，眼睜睜看著球掉到場外的上層坡地。後來鈴木清也打到相同的中外野方向，被帕區在牆邊跳起來接殺。

第2局大谷在滿壘無人出局時上陣，打成右外野平飛球遭接殺，不料運動家右外野手平德（Chad Pinder）雷射肩直傳二壘殺到另一個跑者，讓大谷這球成為「雙殺打」。卓奧特此時補上安打送回第2分。第7局運動家剛換投手時又被卓奧特轟了1發陽春炮，他的本季第12轟。

此戰大谷擊出兩支安打，打擊率升至0.259。卓奧特3安、1次四壞保送，打擊率0.323、攻擊指數1.133維持高檔。天使左投山多沃（Patrick Sandoval）先發7.1局失1分拿下個人第3勝。