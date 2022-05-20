今天在大聯盟場上教士以2：0擊退費城人，目前以24勝14敗排在國聯西區第2，落後給龍頭道奇，此戰教士派出「混血王子」達比修有先發投球，他主投7局無失分，最後成功拿下本季第4勝，無愧球隊頭號先發的重責大任，而最近轉來的老將坎諾(Robinson Cano)則敲出關鍵打點，成為球隊勝利大功臣。

達比貴為教士開幕戰先發，本季繳出應有實力，不過上一戰遇到勇士踢鐵板，投5.2局失了5分，但他總能在隔一場比賽找回投球感覺，今天他投7局被敲6支安打無失分，送出5次三振沒有保送，強力封鎖費城人打線，最後成功取得勝投。此戰首局他就被敲出安打，但隨後送出2K化險為夷。

第2局成功完成三上三下，第3局又被敲安但仍穩住局勢，4局教士打線開火，普洛法(Jurickson Profar)、麥爾斯(Wil Myers)連續敲出安打，接著老將坎諾鎖定92 mph四縫線快速球擊出一壘安打，幫球隊取得首分，他轉戰教士近兩場都有安打表現，目前打擊率是.204，此戰他擔任先發二壘手。

Robinson Canó con un sencillo productor nos monta en la pizarra. 🏃‍♂️💨#TiempoDeBrillar | @RobinsonCano pic.twitter.com/vmhIlnLFEz — Padres de San Diego (@LosPadres) May 19, 2022

接著金河成敲高飛犧牲打再添保險分，今天他3打數有1安打，打擊率.221，與達比、坎諾組成國際連線(韓日、多明尼加)，合力拿下比賽勝利，教士整場比賽揮出10支安打，先發打線全都有安打進帳，此外牛棚投手T.羅傑斯(Taylor Rogers)也強勢關門，本季他出賽17場僅失1分，豪奪15次救援成功，自責分率0.52。