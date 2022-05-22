今天在大聯盟場上天使以5：3險勝運動家，目前戰績來到25勝17敗，在美聯西區排第二，落後給太空人，此戰他們派出羅倫佐(Michael Lorenzen)擔任先發，他繳出了絕佳表現，主投6局無失分，豪奪本季第5勝，自責分率3.05。而日本「二刀流」大谷翔平找回手感，4打數貢獻2支安打，打擊率回升到.255。

Sho Single 2✅

Shohei Ohtani picks up his second hit of the night against the A's in Anaheim, California😎

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天使先發投手羅倫佐表現出色，投6局被敲3支安打無失分，有5次三振2次保送，第1和第5局成功製造三上三下，第3局一度讓運動家跑者上到三壘得點圈，不過他立刻用三振化解巨大危機，本季羅倫佐出賽7場繳出5勝2敗的佳績，自責分率3.05、每局被上壘率1.06，前一場他也對運動家投出7局失1分的精采表現。

而此戰天使安排大谷翔平回到首棒，擔任開路先鋒角色，他沒有讓球隊失望，4打數2安打跑回1分，沒有吞下任何三振，今天首次他打擊敲出一壘安打，可惜接下來的棒次無功而返，第二次擊出滾地球出局，第三次只選1好球就出棒，再次形成一壘安打，還靠隊友推進跑回本壘得分，最後一次則擊出滾地球出局。

天使打線5到7局爆發，5局二壘手瑞吉福(Luis Rengifo)敲出本季首轟，鎖定90.3 mph四縫線快速球敲向左外野，第6局又是他建功，敲出一壘安打拿下第3分，今天他4打數2安打2分打點、跑回1分，打擊率.300。第7局換游擊手維拉斯奎茲(Andrew Velazquez)開轟。第8局雖然失3分，但9局終結者伊格雷西亞斯(Raisel Iglesias)封鎖比賽，拿到第9次救援成功。