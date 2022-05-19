今天在大聯盟場上天使以5：6敗給遊騎兵，此戰雙方拚到第10局才分出勝負，遊騎兵從天使終結者伊格雷西亞斯(Raisel Iglesias)手中敲出再見2分炮，後者吞下敗投。而天使先發投手「二刀流」大谷翔平主投6局責失2分退場，當時雙方2：2平手，他無關勝敗，打擊部分則陷入低迷，5打數沒有安打還吞下2次三振，打擊率下滑至.247。

Sho's Seven Strikeouts ✅

Shohei Ohtani knocks down seven batters tonight with pitches reaching 100.8MPH 🔥



IP 6.0 6H 2R 2ER 2BB 7K 0HR (94P/59S)



Way To Go Sho!😎

Credit: MLB / Ballys#大谷翔平 #Ohtani #Angels #GoHalos pic.twitter.com/6yQMICDDZl — Anaheim Sports (@AnaheimSports1) May 19, 2022

大谷此戰再度掛帥先發，同時擔任第3棒指定打擊，此戰天使在2局先打下首分，沃許(Jared Walsh)送上陽春炮，第4局「神鱒」卓奧特(Mike Trout)再補上本季第11轟，取得2：0領先。不過下半局大谷遇到亂流，接連投出保送和觸身球，然後遭捕手海因(Jonah Heim)敲安失掉首分，還好立即補上三振結束此局。

第6局大谷送出暴投，被敲了2支二壘安打，海因再次建功，82.1 mph變化球沒有壓制住對方，失掉第2分，之後成功製造高飛球、滾地球結束投球任務，此戰大谷投6局被敲6安打責失2分，送出7次三振2次保送，自責分率目前是2.82，戰績仍維持3勝2敗，不過在38.1局中能火飆53K，是他本季最大的優勢。

第9、10局天使繼續靠沃許、卓奧特攻下3分，取得5：4領先進入10局下半，這時他們毫不猶豫派出終結者伊格雷西亞斯，但卻遭一壘手洛威(Nathaniel Lowe)敲出再見2分炮，這顆83.5 mph滑球被重擊至右外野，遊騎兵全隊興奮上場慶祝，伊格雷西亞斯只解決1人就吞下敗投，本季他雖拿下8次救援成功，但自責分率高達4.61。

NATHANIEL LOWE WALKS IT OFF IN THE 10TH‼️



(via @MLB)pic.twitter.com/QeF7bvivro — SportsCenter (@SportsCenter) May 19, 2022

而此戰大谷投球表現不錯，但在打擊區沒能幫自己打回分數，5打數吞下鴨蛋，首次打擊他敲出雙殺打，第二次連吞3好球被三振，第三次擊出滾地球出局，第四次也是滾地球出局，最後一次吞下三振，今天他前後棒卓奧特、安森尼阮棟(Anthony Rendon)合計有3安打2打點，身為中心打線的他沒跟上腳步相當可惜。