中央流行疫情指揮中心今(25)日公布國內新增89,389例COVID-19確定病例，分別為89,352例本土個案及37例境外移入；新增191例中重症，確診個案中新增76例死亡。

本土疫情持續升溫，全台進入大規模流行階段，經諮詢專家修訂「嚴重特殊傳染性肺炎」病例定義，自26日起，民眾使用家用抗原快篩試劑檢測結果陽性，不分年齡及族群，經醫事人員確認，或由醫事人員執行抗原快篩結果陽性者，即可研判為確定病例。

另外，指揮中心於上週召開專家會議，訂定「兒童臨床處置相關指引」，包含抽血檢驗項目、注意頭部影像等，後續將會發布醫界通函供給各界醫師參考。

針對兒童個案醫療資源，已擴大設置56家醫院負責兒童綠色通道醫療服務、27家重度急救責任醫院協助收治中重症兒童，至於腦炎、心臟等重症兒童，將交由4家兒童醫院和19家醫學中心承擔收治。

此外，為鼓勵長者完全接種疫苗，避免COVID-19感染及降低因感染造成之重症、住院或死亡風險，6月底前施打疫苗的65歲以上長者及55歲以上原住民，均可免費獲得中央所配發的兩劑單劑型快篩試劑。

新增89,352例本土病例，年齡介於未滿5歲至90歲以上，個案分布為新北市21,350例，桃園市10,355例，高雄市9,792例，台中市9,766例，台北市9,085例，台南市5,904例，彰化縣3,520例，屏東縣2,933例，新竹縣2,570例，苗栗縣1,818例，新竹市1,799例，基隆市1,768例，宜蘭縣1,746例，花蓮縣1,558例，雲林縣1,432例，南投縣1,241例，嘉義縣1,048例，台東縣711例，嘉義市557例，澎湖縣224例，金門縣143例，連江縣32例。

新增191例中重症，包括中症122人、重症69人。而重症中有1例為雲林6歲男童，21日家人確診後男童即出現相關症狀，曾一度發燒至42.7，有腦炎症狀，診斷為新冠病毒感染併發腦炎肺炎，目前仍在加護病房救治中。

新增76例本土病例死亡個案，年齡介於30多歲至90歲以上，皆屬重度感染個案、73例具慢性病史、31例無疫苗接種。確診日介於5月4日至23日，死亡日期介於5月16日至23日。