台南市今天新增本土確診5904例，市長黃偉哲針對是否延長停課，強調將與專家學者討論再做決定。(台南市政府提供／曹婷婷台南傳真)

台南市今天新增5904例，昨天首度突破5000例，今天已經逼近6000例，不少家長關心下周是否恢復實體上課？市長黃偉哲說，當初停課理由是鑒於疫情嚴重，以台南這幾天確診數來說，疫情的確愈來愈嚴重，當初停課理由仍未得到舒緩，將再與專家學者討論，最快明天下午跟大家報告下周是否復課。

黃偉哲說，目前疫情看來仍嚴峻，台南市5到11歲兒童已有2.1萬人施打莫德納疫苗，BNT疫苗則從今天才開始施打，如果疫情趨於嚴峻，當初停課理由仍未獲得舒緩，是否該復課仍待討論，因此，明天將與專家學者討論，再做決定。

衛生局長許以霖說，今天新增確診者當中，0至9歲有643人，每天10歲以下有10％確診人數，中央撥補5萬4000多劑的兒童BNT疫苗，已預約5萬1000多劑，希望家長協助小朋友預約，盡早施打疫苗才有保護力。

此外，他也提醒，中央流行疫情指揮中心今天宣布，從明天開始，快篩陽性視同PCR陽性確診，避免民眾擠到醫院占據醫療量能。

教育局長鄭新輝說，兒童莫德疫苗接種意願為33.4％，目前132校回傳的兒童BNT疫苗意願調查，有意願施打為55.1％，接種意願高出很多。黃偉哲也說，今天開始在醫療院所施打BNT疫苗，診所、醫院施打將持續到6月6日，6月7日起將安排入校施打。