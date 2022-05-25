阿里山鄉達邦公路明隧道出口今接連發生2起落石砸中轎車事件，數顆巨石瞬間從山壁落下，當場砸中轎車還擋住車道、一度阻斷交通，甚至有巨石砸爛擋風玻璃。（竹崎分局提供）

阿里山鄉達邦公路明隧道出口今接連發生2起落石砸中轎車事件，數顆巨石瞬間從山壁落下，當場砸中轎車還擋住車道、一度阻斷交通，甚至有巨石砸爛擋風玻璃。（竹崎分局提供）

大雨襲台，嘉義阿里山鄉達邦公路明隧道出口今（25）下午接連發生2起落石砸中轎車事件，數顆巨石瞬間從山壁落下，當場砸中轎車還擋住車道、一度阻斷交通，甚至有巨石砸爛擋風玻璃，讓處理事故的員警被割傷手送醫，多張照片曝光嚇壞民眾。

警方表示，休旅車方姓女今下午1點多行駛到達邦公路明隧道前，突遭山坡崩落的落石砸中車輛，造成車頂、前擋風玻璃、右側車身毀損，所幸女駕駛未受傷，但嚇得不輕，被到場員警安置於隧道內安全處所，而該員警雙手還被碎落的玻璃割傷，事後前往石棹醫療站就醫縫合。

事隔1小時，阿里山十字村科仔林嘉155線11公里處下午14時25分，又有1部自小客車遭落石擊中，林姓駕駛載著4名友人前往山區旅遊，行經上述地點突遇大量土石崩落，車輛前後遭巨石擊中，所幸車上5人皆未受傷，唯均飽受驚嚇，遊興大失。竹崎分局呼籲，連日降雨造成山壁土石鬆動，民眾行經山區時應提高警覺，確保安全。