「粉紅超跑」今天沿海線台一線往北回鑾，沿途都有大甲分局警方隨行，確保媽祖鑾轎行進順暢與用路安全。（民眾提供／陳世宗台中傳真）

「粉紅超跑」今天沿海線台一線往北回鑾，沿途都有大甲分局警方隨行，確保媽祖鑾轎行進順暢與用路安全。（民眾提供／陳世宗台中傳真）

白沙屯媽祖8天7夜進香活動，今天邁進第7天！清晨5時媽祖鑾轎起駕！10萬媽祖大軍迎著晨曦往北急行；大甲警分局沿途不斷的提醒廣播「『香燈腳』靠右走，大步向前、媽祖保佑您！」媽祖神鑾經過大安溪進入日南地區，兩側店家準備香案恭迎媽祖回鑾，虔誠信眾準備早餐跪地恭迎媽祖。

「白沙屯媽祖千里守護」！跟隨「粉紅超跑」步行進香10幾年的信眾張淑女說，她每年都跟媽祖徒步進香，風雨無阻雖然辛苦，但每年走完她的內心是踏實的；隨著年紀的增長雖然快60歲，但在家人的支持下，她每年都會跟隨白沙屯媽的腳步，一步一步往前走！

跟隨白沙屯媽祖的腳步1步、2步往前走！雖然信眾彼此之間不認識，但透過進香活動，卻將彼此的感情緊緊的繫牢在一起；不僅每位「香燈腳」都是媽祖的信眾，8天7夜中更宛如一家人般，大家晨昏彼此互相照顧。走累了！大家一起坐下來休息，互相加油打氣。

「『香燈腳』靠右走、大步往前，媽祖保佑您！」10萬媽祖大軍上午5時30分，沿著大安溪橋往北急行，透過空拍機高空鳥瞰，綿延數公里的「香燈腳」人龍，無論是走在「粉紅超跑」前方開道，或是跟隨在「粉紅超跑」腳步，沿路每個人都散發出一顆虔誠的心，因信仰將彼此的情感都緊密結合在一起。

大安溪橋的北端兩側居民及店家，早已準備好早餐恭迎媽祖回鑾。1位小朋友在家長陪同下，跪在路中央手持「我要還願」的紙板恭迎媽祖，工作人員見狀立馬趨前，收下一面金牌並致謝後，粉紅超跑加速往前行！6時許天空飄雨，神轎班人員趕緊為神鑾披上粉紅色的塑膠布，讓粉紅超跑更加顯眼！