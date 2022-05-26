曾參加益智節目獲得總冠軍的名醫孔繁錦，去年4月間在三重區身心科診所指侵、觸摸2名女病患身體，遭新北地檢署依妨害性自主起訴，並建請法院從重量刑。新北地院今宣判，法官認為孔矢口否認犯行，還一再扭曲事實，因此依強制性交罪判處4年徒刑，全案可上訴。

孔繁錦是孔子74代子孫，被封為「全台最聰明醫師」，除了曾獲得益智節目冠軍外，也因時常對時事、醫學議題發表看法，經常登上媒體版面。未料他去年4月16日在診所看診時，卻在診間休息室內強吻女病患（A女）額頭，甚至隔著衣物觸摸對方大腿及臀部，雖然A女多次說「不要」、「不行」等語，並推開孔男拒絕。

但孔男仍用體格優勢，強壓對方臀部，強吻、撫摸A女下體，事後指侵得逞，直至A女掙扎撞倒點滴架，發出劇烈聲響後，孔男才罷手，讓對方離去。

另外，孔男也遭另名女病患（B女）指控，曾以檢查背部痘痘為由，將額頭貼在她的背上，甚至伸手觸摸腹部、伸進褲頭，性騷擾她。檢方認為，孔繁錦確實有性騷擾、性侵對方一事，且犯後態度不佳、飾詞狡辯，依強制性交、乘機性騷擾等罪起訴，並建請法院從重量刑。

新北地院指出，孔繁錦為滿足私慾，不尊重女性對於自我身體的性自主權，且據證人指出，A女案發後常會感到不安、害怕，顯見其身心受創程度非輕，考量孔男始終否認犯行，又一再扭曲事實，直至今日未與A女和解，也未獲原諒，犯後態度甚差，毫無悔悟之心，因此判處4年徒刑。

另外，孔繁錦性騷擾B女部份，因調解成立，B女撤回告訴，因此判決公訴不受理。