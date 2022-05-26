巫奶奶開心與主治醫師汪家成合影留念。（衛福部苗栗醫院提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣74歲巫奶奶1個月前在因為車禍受傷，導致左手腕、髖骨都骨折，醫師決定在骨折手術後輔以高壓氧治療，讓患者得到了最佳治療效果。

巫奶奶當時過馬路，不慎遭公車擦撞摔倒在地，經救護車緊急送往衛福部苗栗醫院急診就醫，經由X光等詳細檢查，發現她左手腕、髖骨骨折，骨科主治醫師汪家成與病人討論後，決定骨折手術後輔以高壓氧治療。

部苗骨科醫師汪家成表示，髖骨骨折對年紀較長的人來說，是非常嚴重的骨折，不僅疼痛還會造成功能喪失、生活品質下滑，甚至影響其他器官功能運作，再加上左手腕也骨折，會讓患者臥床時間加長，甚至在練習行走的過程中，因為少了上肢的輔助支撐，而導致已復位固定好的髖部骨折發生問題。

在與病人討論後，決定在手術後立刻加入高壓氧治療，約2周住院期間，巫奶奶一共使用高壓氧10次、恢復良好，在能獨立使用拐杖行走後出院，目前於門診追蹤。

由於高壓氧讓她恢復快速、順利出院外，她還覺得高壓氧同時消除以往莫名的疲勞無力感，因此在門診回診追蹤時，還主動提出希望能不定時到醫院使用一下高壓氧的心聲。

汪家成醫師解釋，一般傷口通常在1到2星期內會慢慢癒合，但車禍外傷可能會因為感染、血液循環變差而遲遲無法恢復，這時就可以在術後儘快地來使用高壓氧，幫助受傷部位癒合以及體力恢復。

另外，倘若病患原本身體狀況就較差，還可在開刀前先用高壓氧「優化」身體狀態，讓身體更能承受壓力及應付開刀的衝擊。

衛生福利部苗栗醫院院長李明輝醫師指出，高壓氧是一種安全有效的輔助治療，幾乎所有外傷或疾病都有幫助，有些還有驚人效果，甚至已有民眾把它當作養身健體的一部份。

目前院內已有單人式高壓氧艙2部，明年會裝置第3部，單人式高壓氧艙是最為舒適的治療方式，全程採用躺臥姿式，治療用的氣壓和時間都是個人化的、因人因症「量身訂做」，而且，過程中還可選擇聽音樂或觀看電影或電視節目，十分舒適愜意，提供患者另一項選擇。