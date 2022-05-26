新冠肺炎已肆虐全球2年，根據指揮中心統計，截至5月16日，全台共有457例重覆確診個案。一名男網友表示，去年因工作關係感染英國病毒株Alpha，不料昨（25日）又再度確診，讓他無奈直呼，別人確診後自稱有「無敵星星」抗體，「那我這樣不就是綠巨人浩克了嗎？」

原PO在臉書社團「爆廢公社」發文表示，最近親朋好友陸續確診，更自稱終於有「無敵星星」般的天然抗體，讓他無奈直呼，「那我這樣不就是綠巨人浩克了嗎？」

原PO解釋，去年6月27日因上班緣故不慎感染英國病毒株Alpha，隔離結束再做一次PCR，結果還是陽性，只能繼續隔離，直到7月14日才轉為陰性，隨後他陸續施打滿3劑疫苗，不料4月28日才剛打完第3劑，昨天竟再度確診，讓他忍不住感嘆「已經生無可戀」。

原PO貼出健康存摺，從去年到現在一共染疫2次。（圖／翻攝自臉書社團爆廢公社）

貼文一出，不少網友紛紛回應，「這該封你為確診達人嗎？居然可以這樣一直中一直中的」、「厲害，可以考慮買個樂透試試」、「確診新冠王，你是王者」、「感覺你的抗體是流星，保護力來的快去得快」、「請保重身體，這樣表示你身體不太好，當然病毒太強大也是原因之一啦」。

也有人直言，「別傻了，抗體只會維持2到3個月左右，之後還會再得」、「你得過感冒，難道就不會再得嗎？而且還不同種病毒，重覆感染正常啦」。

另有網友好奇，原PO重複感染前是否有出現後遺症？二度感染後症狀有無變化？對此他回應，「其實去年陰性後，到這次確診前，其實身體狀況都好的，沒有什麼後遺症」、「現在的症狀沒有第一次確診嚴重，這次症狀就是喉嚨痛、咳嗽、流鼻水、鼻塞，就像感冒一樣」。