雜耍棒的拋接，有如人際關係的往來，FOCA福爾摩沙馬戲團成員羅元陽首度推出個人創作《Mr. III三III》，本周末將在台北首演。（FOCA福爾摩沙馬戲團提供）

FOCA福爾摩沙馬戲團成員羅元陽出生於1993年，來自台北，加入FOCA福爾摩沙馬戲團10年，雜耍棒一直是他長年鑽研的專長。（FOCA福爾摩沙馬戲團提供）

演出者與雜耍棒共舞，時而拋接，時而穿梭其中，還有爵士鼓演奏加入演出陣容，FOCA福爾摩沙馬戲團成員羅元陽首度推出個人創作《Mr. III三III》，本周末將在台北首演。

看到作品名稱「III三III」由羅馬數字3和國字三組成，究竟是什麼意思？羅元陽表示，這部作品想談論人際溝通，作品名稱也從字義延伸到符號形象，「3是指兩人以上；讀起來可以是333，但也可以是國字的『川』，沒有固定答案，觀眾可發揮自己的想像力，我也想藉此表達打破框架，試驗不一樣的新馬戲。」

羅元陽出生於1993年，他來自台北，父親是傳統雜技表演者，自小看父親的表演長大，後來也讀了國立台灣戲曲學院，學習民俗雜技表演。加入FOCA福爾摩沙馬戲團10年，雜耍棒一直是他長年鑽研的專長。

羅元陽表示，這部作品探討人與人的關係還有溝通方式，「不管是學生或是社會職場，都會遇上溝通時，因為傳話的過程而被誤解，不管是好的誤解或壞的誤解，這種現象很難避免。」

在作品裡，羅元陽也安排以雜耍棒作為溝通和傳話的方式，同時還有肢體語彙表達，展現情緒，他說，在傳統的雜耍棒表演，有固定的套式和丟法，「但這次我想嘗試新的方式，結合肢體表現，編跳舞邊丟棒，變化很多，還有爵士鼓表演。聲響上，觀眾可聽見鼓聲、梆笛聲和直笛聲，以及演員說話的聲音。」演出將於5月28日至29日，在台北水源劇場登場。