聯寶電子股東會承認2021年度營業報告書、財務報表和各項討論事項，通過配發每股現金股利新台幣1.1元，股利配發率達98％，聯寶表示，此次股東會亦補選一席董事，新當選董事為王年清為迅得機械總經理，專精於半導體、印刷電路板等自動化設備領域，聯寶盼新董事的加入，有助於聯寶自動化生產技術的提升，進而提升整體品質與滿足客戶交期。

展望2022年，聯寶表示維持審慎樂觀，受惠於5G、WiFi6／6E催生的宅經濟、元宇宙、NFT應用，聯寶主要網通客戶下單力道保持強勁，目前整體在手訂單持續創新高，料況也保持健康水準，而應用於PoE Transformers已成功獲得多家美系IC設計大廠未來三年的緊密合作開發夥伴，並日前已獨家導入供應美系大廠無人商店的攝像頭PoE Transfomers，可謂在PoE產業獨占鰲頭，聯寶已積極配合美系客戶加速認證的腳步，或可於今年底或明年初量產，推進Power Transformers的營收比重提升。

聯寶進一步表示，市場對網通設備需求不減，提供穩定、低電壓、高電流、輕薄短小等特殊規格，是新一代磁性元件所要克服的挑戰，也帶給聯寶商機。