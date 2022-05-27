俄烏戰爭開打逾3個月，西方國家採取了一系列針對俄羅斯的經濟制裁措施，歐盟成員國同意削減進口俄羅斯的煤炭和原油，但部分成員國仍難完全擺脫對俄羅斯的能源依賴，歐盟執委會主席馮德萊恩23日表示，「若立即切斷石油供應，俄羅斯總統普丁恐以更高價格出售給其他國家，以獲得戰爭資金」。前民進黨立委郭正亮26日直言，連這樣的邏輯都能說出口，顯見俄烏戰爭很快就會結束了，因為歐盟很可能在經濟上撐不住了

美國媒體近日訪問歐盟執委會主席馮德萊恩（Usulsula Von der Leyen），提問歐盟為何沒有實施全面的石油禁運。據「美國有線電視新聞網CNN」、「美國微軟全國廣播公司MSNBC」報導，馮德萊恩解釋，若即日起立即切斷石油供應，「普丁也許能夠將沒有出售給歐盟的石油賣到世界市場上，價格將會上漲，然後他以更高的價格出售，並獲得戰爭資金」。馮德萊恩也呼籲：「世界其他國家必須與美國及其盟友一道封鎖俄羅斯。」

但報導也指出，全球經濟有很大一部分，包括印度等能源消費大國，迄今為止都拒絕支援西方的反俄制裁。

對於該說法，郭正亮26日在《TVBS》政論節目「新聞大白話」表示，這種邏輯根本可說是「無賴」，歐盟如果怕俄羅斯藉機賺錢，那大可連俄羅斯的糧食一起買，也可以避免其他國家買貴了，他忍不住大酸「歐盟真是高貴啊」。

郭正亮也質疑，歐盟既然要抵制俄羅斯，怎麼不看俄羅斯今年1至4月賺的錢，賺得比去年同期還要多，怎麼就不談這點呢？歐盟這樣的做法，不是只會讓烏克蘭的處境更艱難？說這話到底是什麼邏輯？

最後，郭正亮強調，這種雙標邏輯太多了，連這樣的邏輯都能說出口，顯見俄烏戰爭很快就會結束了，因為歐盟很可能在經濟上撐不住了。郭舉例，歐盟成員國希臘、拉脫維亞都在偷買油，歐盟怎麼不去抓？真的是虛偽，不去面對真實的糧食問題和老百姓痛苦，為了政治上的掌聲不斷偽裝。且烏克蘭現在每個月要借50億至60億美元，來發公務員的薪水，現在只能靠美國和歐盟來幫忙，結果歐盟卻還在講「混蛋話」。