「樓頂有人嗎？」受到鋒面帶來豪大雨侵襲影響，豐原區田心路二段267巷一間民宅廚房，昨夜遭大量泥漿水灌入，請警方到場協助。警方到場時，發現所幸當時無人在家，警方先請民眾暫時不要住在家中，以免發生危險。
豐原分局合作派出所副所長張葉強，昨晚接獲110通報，稱豐原區田心路二段267巷民宅遭大量泥漿水灌入，遂請警方到場協助。副所長張葉強率所內同仁到場瞭解，發現傍晚下起暴雨，住宅後方建築工地正在整地，大雨造成土石鬆動，導致泥水灌入民宅內。
警方與消防隊人員進入住宅內查看，確認無人在家受困及傷亡。另員警協助民眾疏散至安全處所及實施交通疏導，維護社區里民及用路人安全。張姓屋主經鄰居聯繫趕回住所查看，趕緊收拾家當暫時到親友家。
豐原分局長劉安杰呼籲，連日降雨易造成土石鬆動，引發土石流危害，居住邊坡或土石易滑動地區居民，於氣象局發布豪大雨或土石流警戒時，應暫時離開危險區域，或遷移到安置處所以確保安全，若發現土石流，請立即通知主管機關或打110通知警方前往協助處理。
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