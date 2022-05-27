廖姓男子因涉及一起猥褻案，警方採集DNA比對，懷疑與13年前的台北「文山之狼」連續性侵案件有關，檢察官調查後，排除他涉及「文山之狼」案，但認定他涉及對酒醉女子強吻猥褻，27日依強制猥褻起訴廖男。

檢警調查，廖男去年和友人喝酒，見友人的同行女性友人酒醉，自願送女子回家，廖男卻在女子要進入住處時，強行索吻，女子事後驗傷報警。

警方依法對廖男採集DNA比對，發現與13年前「文山之狼」現場菸蒂上唾液相符，雖然「文山之狼」郭姓男子已被判刑26年5月定讞，入監服刑，警方懷疑廖男可能是未曝光的共犯，將他另案送辦。

不過，廖男否認涉「文山之狼」案，辯稱他當年就住在採集到菸蒂的地點附近，由於「文山之狼」被害人指證僅郭一人犯案，北檢認為廖未涉「文山之狼」案，日前不起訴廖男。

至於廖男被控猥褻案，廖否認犯罪，辯稱是女方說為了謝謝他送她回家，同意讓他親一下，並未違反女方意願。

但檢方認為，廖男和被害人當天才首度見面認識，加上女子手部有傷勢，認定廖男涉嫌強制猥褻事證明確，依法起訴。